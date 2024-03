Sony | oggi è l’ultimo giorno di Jim Ryan come CEO | quale sarà il futuro di PlayStation?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 29 marzo 2024) Quest’, 29 Marzo 2024, èin cui Jimun dipendente dimettendo fine a ben 30 anni di onorata carriera. Di conseguenza al termine della giornata diil dirigente nonpiù il CEO SIE e. Dopo l’annuncio ufficiale delle dimissioni avvenuto con una lettera d’addio nel corso del mese di Settembre 2023, con tanto di saluto da parte di Phil Spencer di Xbox, alla fine è giunto effettivamente il momento perdi salutare la compagnia giapponese dopo ben 30 anni in cui vi ha militato. E si tratta di una novità decisamente importante e di non poco conto, visto che Jimè stata una delle figure più rilevanti pere per ...