Sono timidissima e non riesco a cambiare

(Di venerdì 29 marzo 2024) Chi ha visto la pluripremiata serie “The Big Bang Theory” su Neflix ricorda il personaggio di Lucy, talmente timida che, quando si sente a disagio con le persone, corre a chiudersi a chiave in bagno fuggendo poi dalla finestra. Ecco, noi timide siamo così. Compiamo gesti paradossali e al limite dell’autolesionismo pur di non esporci al confronto con gli altri. Abbiamo sempre il timore di sbagliare, di essere rifiutate, giudicate, deluse, derise: esperienze che feriscono e contribuiscono a demolire l’autostima e la fiducia nel mondo. La timidezza genera paura di osare, di buttarsi, di farsi valere. Ma così facendo ci perdiamo il meglio! La vita è uno scrigno di tesori, emozioni e soddisfazioni tutte da scoprire e da gustare: cerchiamo quindi di mandare la timidezza in soffitta e di provare a giocare alla pari con chi abbiamo davanti. Giù dalla torre A volte noi timide ci sentiamo ...

Erika, l'ex manager innamorata dei Masai: «Incontrarli mi ha cambiato la vita» - «Io timidissima non avevo mai ballato in pubblico -racconta Erika ... Invece mi è venuto il mal di Tanzania, ero rimasta in contatto con alcune persone e Sono tornata. Mi sento come in una fiaba». Una ...ilgazzettino