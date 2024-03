“Sono dei miti” Beatrice | Varrese e Simona | soffiata top dall’ex Grande Fratello Fan increduli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilè finito da cinque giorni ma i protagonisti continuano a raccontare e svelare retroscena sulla partecipazione al reality e sui primi giorni da non reclusi. Come ormai sappiamo, la sera della finale i concorrenti di questa edizione, vinta da Perla Vatiero, siriuniti per festeggiare in un locale alle porte di Roma, ma alcuni gieffini mancavano.Luzzi e Massimilianonon hanno preso parte al party dele l’attrice ha spiegato il motivo della sua assenza in un video pubblicato sui social: “Ciao a tutti. Io purtroppotornata alle quattro e mezzo circa dalla finale. Poi poche ore dopo ho dovuto prendere il treno per andare a Milano. Da lì ho ripreso il treno di ritorno, questo perché mi ero ...