Sinner può diventare numero 2 a Miami? Ecco i calcoli e le combinazioni

(Di venerdì 29 marzo 2024) Jannike Carlos Alcaraz, ancora loro due. Il rematch della semifinale di Indian Wells non potrà esserci dopo l’eliminazione dello spagnolo, ma la sfida continua a distanza. In palio, infatti, c’è ancora la seconda posizione del ranking mondiale dietro a Novak Djokovic, che invece ha deciso di saltare l’ultimo appuntamento sul cemento nordamericano. Jannik ha avuto la ghiotta chance di superare ‘Carlitos’ due settimane fa, ora – avendo la finale da difendere qui a– il sorpasso potrà arrivare in un solo modo. Jannik deve vince il titolo per festeggiare un nuovo best ranking al n°2 lunedì prossimo. Djokovic – che si allena sulla terra rossa in vista dell’esordio a Montecarlo tra meno di un paio di settimane – guarderà ancora tutti dall’alto, ma il vantaggio ormai non è più rassicurante. Sedovesse vincere il titolo, ...