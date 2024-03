Sinner | primo posto della classifica Atp? Cosa deve fare per scavalcare Djokovic

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Vincendo l'di Miami, Jannikscavalcherebbe Carlos Alcaraz al secondodel ranking. Ma se il 22enne di Sesto e lo spagnolo — uscito ai quarti contro Grigor Dimitrov — si candidano per avere ildi futuro numeri uno del tennis mondiale aldi Novak, Jannik può vantare di essere in testa alla Olympics Race, dato che sta accumulando puntivittoria dopo vittoria. A giugno, così, potrebbe addirittura diventareil serbo. Questo perché Jannik è in testa nella Olympics Race, cioè ladei punti fatti a partire da metà giugno dell'anno scorso, ovvero 52 settimane prima del 10 giugno, data di chiusura dei ranking per l'ammissione alle ...