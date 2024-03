Sinner-Medvedev | orario e dove vedere la semifinale di Miami Jannik se vince il torneo diventa numero 2 al mondo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Perè la terzain quattro partecipazioni al Masters 1000 di. Ma soprattutto, dopo la caduta di Alcaraz nella notte contro Dimitrov, è l'occasione per...

Daniil Medvedev contro Jannik Sinner , ossia la stessa finale del 2023, vinta dal russo 7-5, 6-3 nell’ultima occasione in cui ha battuto l’italiano che poi lo ha sconfitto quattro volte di fila, ... (infobetting)

Jannik Sinner in caso di vittoria contro Medvedev e raggiungimento della finale del Miami Open , incasserà più di mezzo milione di euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere su montepremi e prize ... (fanpage)

Due mesi fa Sinner entrava nella storia come primo italiano a vincere gli Australian Open battendo in 5 set Medvedev a Melbourne. Ed eccoli di nuovo qui, Sinner -Medvedev , uno contro l'altro in ... (gqitalia)

