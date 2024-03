Sinner in finale al Masters 1000 di Miami | Medvedev spazzato via 6-1 6-2

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - Pazzesco, stratosferico, micidiale: ogni aggettivo è buono per definire Jannikche ha impiegato poco più di un'ora per liquidare in due set (6-1, 6-2) il russo Daniile conquistare ladeldi. Il 22enne altoatesino non ha sbagliato davvero nulla, complice evidentemente la giornata storta dell'avversario che non è mai entrato in partita. Chi si aspettava una rivincita più combattuta delladegli Australian Open, il primo Slam portato a casa dalo scorso gennaio, è rimasto deluso. Lucido, spietato, a tratti cinico, l'azzurro, che è terzo nella classifica ATP, ha letteralmente umiliato il numero 4 al mondo. Adesso l'azzurro deve attendere il match tra Zverev e Dimitrov, che ha eliminato a sorpresa ...