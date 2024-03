Sinner ha i superpoteri | se ne sono accorti tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 29 marzo 2024), questa è la prova definitiva del fatto che l’azzurro possiede i: non hanno potuto fare a meno di notarlo.tanti i lati che conosciamo di lui, ma è anche vero che molti li ignoriamo. Ciò che sappiamo lo dobbiamo al fatto che le persone più disparate, nel tempo, si siano adoperate per farcelo conoscere. Come ex compagni di scuola, vecchi istruttori, amici e, più raramente, familiari. Accade assai di rado, infatti, che sia lui a parlare di se stesso, delle sue passioni e manie. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itSiamo a conoscenza del fatto che gli piaccia sciare e che abbia giocato, per qualche tempo, a calcio. Sappiamo che è appassionato di Formula 1, pure, tanto da essere diventato, qualche mese fa, “amico” del Circus. E in comune, con i piloti che ama veder sfrecciare fra i circuiti, ha ...