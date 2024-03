Sindaci cratere | ' sul superbonus pericolo scampato'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il giorno dopo la "reintroduzione" delsisma, che supera di fatto il blocco alla cessione del credito e dello sconto in fattura per le opere relative alla ricostruzione delappenninico, gli amministratori dei Comuni colpiti dai terremoti tirano un sospiro di sollievo. La ricostruzione di Amatrice, Norcia, Camerino, Visso, Ussita e Arquata del Tronto - tanto per citare alcuni dei borghi più danneggia - per il momento è salva. Anche se c'è chi, come Mario De Carolis - sindaco di Cascia - invita a non abbassare la guardia. "per il momento - dice all'ANSA - ma la ricostruzione post sisma non passi mai di moda nei pensieri del governo e di tutte le altre istituzioni". L'ultima bozza del decreto prevede che lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito non si applichi agli ...