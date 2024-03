Signa ferma la Kickers E il campionato si riapre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Illa capolistaNarnali e consente al Giusti Stefano di riaprire ildi serie A di calcio a 11 dell’Uisp. E’ stata una giornata importante l’undicesima di ritorno: lo scontro al vertice fra la prima e la terza forza è finito in parità per 2-2 (doppiette di Vanaria e di La Rosa). In classifica iNarnali salgono così a quota 48 mentre ilsi porta a 39 dicendo addio alla possibilità di lanciare l’assalto alla seconda piazza. Chi invece rientra prepotentemente in corsa per il primato è il Giusti Stefano Comeana. A Santa Lucia sul campo dell’Avis Verag Prato Est i medicei si impongono 2-0. In classifica si portano a -3 dal vertice, anche se hanno una partita in più rispetto alla capolista. In ottica podio, chi prova a insidiare il ...