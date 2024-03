Si prendono a pugni per un debito tra la folla nella del mercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Reggio Emilia, 29 marzo 2024 - Momenti di tensione stamattina in una piazza Prampolini afta per ilambulante, dove due uomini si sono affrontati con violenza fuori dalla filiale della Banca Bper. È successo intorno a mezzogiorno quando i due si sono incontrati casualmente e hanno cominciato a litigare animatamente a causa, parrebbe da quanto ricostruito sommariamente, per un conto di denaro in sospeso. La discussione è poi degenerata e i due si sono messi le mani addosso. È scaturita una colluttazione fermata dall'intervento di alcuni cittadini che hanno chiamato poi le forze dell'ordine. Uno dei due litiganti, è fuggito col volto insanguinato. Sul posto poi sono arrivati polizia e carabinieri che ora stanno cercando l'uomo per le vie del centro al fine di ricostruire la vicenda e accertare eventuali responsabilità. Una mattinata ...