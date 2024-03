Sganciata la “bomba” di gossip | Geolier e Maria Esposito di “Mare fuori” stanno insieme

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Sono due noti personaggi napoletani che in questi ultimi mesi, per motivi diversi, hanno occupato le cronache del mondo della tv e dello spettacolo facendo parlare molti di loro:. Il prima è arrivato secondo a Sanremo con la sua “I’p’me, tu p’ te”, raggiungendo un successo straordinario, tanto da essersi meritato un uovo di Pasqua in suo onore ribattezzato Ovolier. La seconda è stata la grande protagonista della serie tv “” sulla Rai, appena terminata, dove ha interpretato il ruolo di una delle protagoniste principali, Rosa Ricci. Considerato il loro grande successo, ha destato ancora più scalpore la “” disecondo la quale starebbero. Ma chi ha lanciato questa ...

In questi giorni ci sono alcuni concorrenti del Grande Fratello in particolare che sono sulla bocca di tutti. Tra di essi c'è Rosy Chin , la quale è stata accusata insieme a Massimiliano Varrese, ... (tvpertutti)

"Produrre reattori a Mirafiori Perché no", Pichetto sgancia la bomba (nucleare) - Produrre reattori nucleari nel sito di Mirafiori “Se Newcleo (la startup che sta investendo nel nucleare pulito, ndr) va avanti potrebbe starci”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurez ...lospiffero

Un selfie con una sorella non si toglie a nessuno, nemmeno a Giorgia e a Putin - O nestamente, noi ci sentivamo al sicuro. In una botte di ferro, proprio. Volete che uno che conosce una sorella a Bari Vecchia non conosca una babushka a Mosca O al limite un’influencer E un ...lagazzettadelmezzogiorno

Diritti tv calcio, Sky sgancia la bomba: "10 partite ogni turno in esclusiva" - Sky sarà ancora la “Casa della Premier League”. Il campionato inglese, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW anche per la stagione 2024/2025, proseguirà la sua presenza su Sky p ...affaritaliani