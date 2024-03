(Adnkronos) - Roma, 29 marzo 2024 – Il weekend pasquale si preannuncia davvero ricco di big match per la Serie A con sei delle prime nove della classifica che si sfida no tra di loro. Gran parte ... (liberoquotidiano)

Quote Lazio-Juventus 30ª giornata di Serie A: analisi, statistiche, pronostici - Max Allegri: "Le critiche vanno sempre accettate, ma nel calcio contano i risultati. Se vinci sei bravo, se perdi..." ...informazione

Serie A, Lazio-Juve e Fiorentina-Milan i match clou: a 3,00 la vittoria di Tudor all'esordio in biancoceleste - Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna il campionato con la trentesima giornata equamente divisa tra sabato e il lunedì di Pasquetta. Ad aprire il.calciomercato

Lazio-Juventus: il riscatto di Allegri in vantaggio sull’ex Tudor. Fiorentina-Milan, quote da tripla al Franchi - Non una prima qualunque per Igor Tudor, che all`esordio sulla panchina della Lazio troverà la sua ex squadra, la Juventus, senza vittorie in trasferta da oltre.calciomercato