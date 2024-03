Seriana diventa Spa e apre una nuova sede a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bergamo. Dieci anni di crescita continua, a livello esponenziale, con una struttura di circa 90 operatori, un fatturato che supera i 12 milioni di Euro e oltre 800 interventi antisismici effettuati su strutture prefabbricate in calcestruzzo per l’industria e il terziario. È il percorso virtuoso registrato daEdilizia, azienda bergamasca fondata nel 2013, che proprio al termine dei suoi primi dieci anni di attività ha cambiato ragione sociale e si è trasformata inSpa, divenendo Benefit Company. L’azienda ha da poco aperto unacompleta di reparti commerciale e produttivo operativa a, in provincia di Arezzo, che sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 13 aprile. “Abbiamo iniziato ad attivare latoscana a gennaio di quest’anno – spiega Filippo ...