Sequestrate 80 colombe pasquali in una pasticceria | vendevano dolci industriali spacciandoli per artigianali

(Di venerdì 29 marzo 2024) I carabinieri dei Nas di Brescia hanno sequestrato ottantain unadi Salò: i proprietari sono stati denunciati per frode nell’esercizio del commercio.

uova di Pasqua e colombe vendute come prodotti artigianali, ma che in realtà erano di produzione industriale, scartati e riconfezionati o addirittura messi in vendita oltre la data di scadenza. I ... (today)

Oltre 840 ispezioni sono state effettuate dai Nas in laboratori e rivenditori di uova e colombe di Pasqua . Sono emerse irregolarità in 324 realtà (notizie.virgilio)

Il Comando carabinieri per la Tutela della Salute, in vista della Pasqua , ha intensificato le attività di controllo sui prodotti tipici, con particolare riferimento a quelli dolciari, sequestrando 2 ... (liberoquotidiano)

Controlli pasquali dei carabinieri Nas: 2 tonnellate di prodotti dolciari Sequestrate in 840 ispezioni - ROMA – In occasione del periodo pasquale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato le attività di controllo sui prodotti ...ekuonews

Controlli dei Nas per Pasqua, Sequestrate due tonnellate di dolci - Roma, 29 mar. (askanews) - Due tonnellate di prodotti dolciari sequestrati dai Nas in 840 ispezioni presso laboratori di produzione e negozi che vendono i tradizionali dolci della Pasqua, come uova di ...libero

Controlli dei NAS sui dolci pasquali: in provincia di Ancona 15 aziende segnalate all’autorità sanitaria e 4 sanzioni - In occasione del periodo pasquale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato le attività di controllo sui prodotti tipici della Pasqua ...vivereancona