Senso unico alternato sulla 325 | auto e camion passano da Camino Ma ora preoccupa la ferrovia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Prato, 29 marzo 2024 – C’è chi ha proposto di aprire una bottiglia di champagne, chi di farne uno spettacolo vero e proprio e vendere i biglietti, chi di prendere il nome del primo che è riuscito a passare: la riapertura della 325 è diventata un evento, per il trasporto emotivo di tanta attesa e di tanti disagi iniziati all’inizio di marzo, quando la notizia della frana a Le Coste entrò nelle case attraverso i social. E sempre i social sono stati i primi testimoni della riapertura, dopo da una mattinata da brivido legata ai treni e alle condizioni meteo, con foto dimobilisti ein coda in entrambe le direzioni prima ancora dell’ora X, le 14. Lunghe code che sono andate ad esaurirsi con lo scorrimentodelle colonne die di mezzi aziendali (già in fila dalla tangenziale a Prato e da La Briglia). ...