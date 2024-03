Anche circa 50 attività commerciali ‘monteranno in sella’. Gli ‘esercizi amici di Strade Bi Anche ’, allestendo a tema le proprie vetrine e offendo proposte personalizzate ai partecipanti alla Gran ... (lanazione)

Sei commercianti cristiani uccisi al confine tra Kenya e Somalia - Sei venditori ambulanti keniani di religione cristiana sono stati uccisi questa mattina da presunti membri del gruppo terroristico al Shabaab, durante una sparatoria al confine tra Kenya e Somalia. (A ...ansa

Lo spettacolo del Duomo di Napoli illuminato dalle luci a led: acceso il nuovo impianto Unesco - Inaugurato il nuovo impianto di illuminazione pubblica di via Duomo, nel tratto tra via San Biagio dei Librai e via Foria ...fanpage

Gallarate: Rolex pagati con banconote false, denunciato finto commerciante svizzero - Truffa con metodo "rip deal", Rolex pagati con soldi falsi, denunciato commerciante svizzero. #cronaca #gallarate #lombardia ...lamilano