SE POTESSI DIRTI ADDIO | UN THRILLER PER IL GRANDE RITORNO DI GARKO E SAFRONCIK

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ufficio Stampa Mediaset Venerdì 29 marzo, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi “Se”, con ildi Gabriele Anna. La miniserie, prodotta da Jeki Production per RTI, in 6 episodi per 3 prime serate, nasce da un’idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli che, insieme a Donatella Fossataro, Francesco Giuffrè, Simona Izzo e Leonardo Valenti, firma anche la sceneggiatura. “Se” è anche su Mediaset Infinity con la stagione completa, gli extra, i backstage e molto altro. IL CAST “Se” vanta nel cast anche Myriam Catania, Clara Greco, Marco Cocci, Manuela Zero, ...