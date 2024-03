Garko e Safroncik (US Mediaset) Due volti noti della fiction Mediaset stanno per tornare sul piccolo schermo. Domani sera, venerdì 29 marzo, prenderà il via su Canale 5 Se Potessi Dirti Addio , ... (davidemaggio)

Gabriel Garko: «Non ho mai subito discriminazioni per il coming out, i ruoli al cinema non hanno etichette di genere» - Il popolare attore italiano Gabriel Garko è pronto a fare il suo ritorno in televisione il prossimo 29 marzo su Canale 5 con la nuova fiction intitolata “Se Potessi Dirti ...buzznews

Se Potessi Dirti Addio quante puntate sono, quanti episodi ha la fiction di Canale 5 - Se Potessi Dirti addio quante puntate sono La miniserie televisiva italiana di genere drammatico e poliziesco. La serie è stata creata da Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, con la regia di Simona ...spettacoloitaliano

Se Potessi Dirti addio su Canale 5: quante puntate, cast, trama e trailer - Tutto quello che c'è da sapere su Se Potessi Dirti addio, la nuova serie tv di Canale 5 con protagonisti Gabriel Garko ed Anna Safroncik ...tvblog