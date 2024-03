Se potessi dirti addio | misteri e passione nella ficiton con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 29 marzo 2024) Simona Izzo e Ricky Tognazzi dirigono la serie Se, in onda su Canale 5 dal 29 marzo e in streaming su Mediaset Infinity. Il ritorno di due interpreti molti amati in casa Mediaset, diretti per l'occasione da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Il genere? Un melò-thriller, archetipo decisamente battuto da Mediaset. Allora, tra link emozionali, indagini e memorie da recuperare, ecco Se, in tre prime serate su Canale 5 (e disponibile in streaming su Infinity), con protagonisti, e scritta da Paola Pascolini e Stefano Ceccarelli, su idea di Ceccarelli e Maurizio Mommi. "cercava un grande personaggio con cui tornare, un personaggio ...