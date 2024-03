(Di venerdì 29 marzo 2024) Bologna, 29 marzo 2024 -lache ha respinto la richiesta di vincolo sulla vecchia medianon qualificandola come edificio dall’ ‘importante carattere artistico’, ora è ilre ildelche le sta provando tutte, incluso appoggiarsi ai collettivi che stanno occupando una fettina del parco, per bloccare la costruzione della nuova medianel parco Don Bosco. Un nuova media, voluta dal Comune, dal costo di 18 milioni di euro. La decisione delcivile Ilcivile di Bologna ha respinto ildelche chiede lo stop ai lavori delle nuove ...

Bologna , 29 gennaio 2024 – Ancora proteste per il cantiere della discordia e la demolizione delle Scuole medie Besta di Bologna . Il comitato – in presidio permanente - ha manifestato anche ... (ilrestodelcarlino)

Scuole Besta, dopo la Soprintendenza anche il Tribunale respinge il ricorso del Comitato - Il blocco della costruzione della nuova media nel parco Don Bosco ha causato “la perdita di tempo prezioso”, dice l’assessore Borsari. “Il Comune ha agito per assicurare spazi scolastici sicuri” ...ilrestodelcarlino

SALIS, NEVI: DIPLOMAZIA PER RIPORTARE ILARIA IN ITALIA - Roma, 29 mar - “Io non so a cosa si riferisca il padre della Salis nell’appello a Mattarella quando dice che il governo non ha fatto ciò che doveva fare. Antonio Tajani e il governo hanno fatto e stan ...9colonne

Il tribunale dà ragione al Comune, ok ai lavori alle Scuole Besta - Il Tribunale civile di Bologna ha respinto il ricorso dei comitati che chiedevano lo stop ai lavori delle nuove Scuole Besta nel Parco Don Bosco, per valutare una soluzione alternativa al progetto att ...rainews