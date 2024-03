Scienza | ecco la proteina antinfiammatoria | nuove prospettive per combattere l’asma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lachiamata Piezo1 sembra capace di impedire alle cellule immunitarie del polmone di rispondere in modo eccessivo agli allergeni e scatenare attacchi d’asma. Descritto sul Journal of Experimental Medicine (JEM), questo importante risultato e’ stato raggiunto dagli scienziati della Keck School of Medicine, presso l’Universita’ della California del Sud. Il team, guidato da Omid Akbari, ha proposto un nuovo approccio terapeutico per contrastare l’infiammazione polmonare e trattareallergica. Le cellule linfoidi innate di tipo 2 (note anche come ILC2), spiegano gli esperti, si trovano nei polmoni, nella pelle e in altri tessuti del corpo, e si attivano in presenza di allergeni, producendo segnali proinfiammatori che guidano il reclutamento di altre cellule immunitarie. Questo processo, pero’, può provocare un’infiammazione eccessiva e un ...