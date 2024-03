Sci velocità | Simone Origone e Valentina Greggio conquistano le Sfere di Cristallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lasciare il segno nello scil’hanno fatto e lo stanno facendo nel massimo circuito internazionale di questa disciplina. Il 44enne valdostano non smette mai di stupire e quest’oggi si è assicurato la 15ma Coppa del Mondo in carriera. Le condizioni meteo avverse, infatti, non hanno permesso lo sviluppo previsto della quarta tappa a Vars (Francia), recupero di quella inizialmente in programma a Grau Roig, sui Pirenei. Per questo, vincitore dei tre appuntamenti andati in scena, ha potuto aggiornare il proprio palmares, ottenendo la Sfera diper il terzo anno consecutivo. Il nostro portacolori, con lo score di 300 punti, ha preceduto nella graduatoria complessiva il francese Simon Billy (240 punti) e il ...