Sci alpino | Dominik Paris vince il titolo italiano in discesa libera Molteni sorprende Bosca e Casse

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha vinto i campionati italiani di. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto per la terza volta in carriera in questa specialità dopo i sigilli del 2021 e del 2022, trionfando sulla pista Schoeneben di Sarentino (in provincia di Bolzano). Il carabiniere della Val d’Ultimo ha avuto la meglio con il tempo di 56.43, su un tracciato accorciato per via delle condizioni meteo avverse. Il 34enne, che in questa stagione ha trionfato in una prova di Coppa del Mondo (ladella Val Gardena), si è lasciato alle spalle Nicolò(a 23 centesimi) e Guglielmo(a 0.44). Si tratta del primo podio tricolore per, mentreha replicato la terza piazza ottenuta dodici mesi fa. Va annotato che ...