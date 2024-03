Schianto violento tra auto Muore sul colpo a 48 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Incidente stradale mortale ieri mattina tra duemobili intorno alle 8 nelle campagne del comune di Sant’Agata. A perdere la vita unmobilista di 48, Angelo Russo, di professione artigiano, residente a San Cesario, nel Modenese ma di origini campane, che era alla guida di una vecchia Volvo familiare e che è deceduto sul. Mentre sono rimaste ferite, in maniera non grave, altre due persone, un uomo ed una donna, che si trovavano a bordo di una Ford Focus familiare. L’incidente si è verificato all’incrocio tra le vie Montirone e Ghiarone. La Volvo, guidata da Russo, che era solo in macchina, si è scontrata contro la Ford e l’impatto è stato cosìche la Volvo si è ribaltata sulla carreggiata. L’incrocio è regolato da un impianto semaforico e pare che all’origine dello ...