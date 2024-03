Scatta la linea dura contro gli spacciatori Campagne della droga sorvegliate speciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si moltiplicano le iniziative messe in atto da Amministrazioni locali e Forze dell’Ordine per disincentivare lo spaccio di stupefacenti nelletra Busto Garolfo e Casorezzo. Nel mese di marzo gli agentiPolizia Locale hanno effettuato cinquantalli sulle persone in transito lungo la direttrice per Casorezzo e per Furato contestando 12 violazioni al codicestrada oltre al ritiro di tre patenti di guida. A dichiararlo è il ComandantePolizia Locale Antonello Grassi che ha fatto il punto sulla situazione nellesituate in prossimità dell’area Cave di Casorezzo. "Abbiamo sorpreso due persone alla guida di autoveicoli con patente già revocata applicando sanzioni per cinquemila euro e il fermo del veicolo per tre mesi". Anche un conducente con ...