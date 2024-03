Sanzioni contro Mosca | boom di trivelle e prezzi al top La Norvegia fa soldi a palate col gas venduto in Europa

(Di venerdì 29 marzo 2024) C'è qualcuno, in, che sta facendo una fortuna col gas. Grazie anche, o forse soprattutto, alleoccidentalila Russia. Quel qualcuno è la. Le forniture di gas naturale da Oslo potrebbero essere destinate a reggiungere un nuovo record nel corso del 2024, anche perché il governo norvegese sta lavorando per ridurre il programma di manutenzione dei suoi impianti. Segui su affaritaliani.it

Controlli in centro a Napoli : scovati due evasi, due persone in possesso di armi e due persone alla guida senza patente Nottata di Controlli per i Carabinieri nel centro storico di Napoli . ... (puntomagazine)

"La Russia Una società senza cittadini e senza aspettative" - L'unico strumento di destabilizzazione che consideravo e considero tuttora è il conflitto all'interno delle élite russe, ma questa possibilità è stat eliminata dagli occidentali con l'imposizione di ...it.euronews

Il durissimo allenamento dei piloti di Formula 1 - Sportivi come tutti gli altri, i piloti di Formula 1 si allenano in modo durissimo durante l'anno per guidare i bolidi da 300 chilometri orari.youmedia.fanpage

L'attivista Nataša Kandic. «Così do la caccia agli autori dei crimini in ex Jugoslavia» - La "Wiesenthal dei Balcani" da oltre 30 anni si batte per assicurare alla giustizia i colpevoli degli orrori contro i civili. Per la sua ostinata ricerca della verità vive sotto costante minaccia ...avvenire