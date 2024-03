Sant’Arpino | al Teatro Lendi arriva Vanessa Incontrada

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSarà in scena aldal 3 al 5 aprile, alle ore 21, lo spettacolo “SCUSA SONO IN RIUNIONE… TI POSSO RICHIAMARE?”, l’esilarante commedia scritta, diretta e interpretata da Gabriele Pignotta con una vulcanica. Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera, ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa. Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l’animo diviso tra le ambizioni e i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio a un ...