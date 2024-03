Santa Pasqua 2024 | un richiamo alle sofferenze dei cristiani perseguitati nel mondo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ladeloffre un momento di riflessione sulle atrocità subite daiin tutto il. I dati più recenti, relativi al 2023, rivelano un allarmante aumento: 5 milioni in più rispetto al 2022, portando il totale deia un impressionante numero di 365 milioni in tutto il. La Corea del Nord rimane il paese più pericoloso per i, con una tolleranza zero verso la fede cristiana. La pratica religiosa è praticamente impossibile e può portare alla reclusione nei campi di lavoro forzati o addirittura alla condanna a morte, senza possibilità di quantificare con precisione il numero di vittime a causa della rigida censura del regime comunista. In Africa, ...