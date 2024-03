Sangiuliano contro De Luca | io troppo presente? Quello che è in trasferta in Campania è il governatore lucano

(Di venerdì 29 marzo 2024) E’ un Vincenzo Depolemicoche attacca ancora una volta il governo con una argomentazione francamente risibile: troppe presenze di ministri in. L’attenzione per una Regione diventa dunque una “colpa”. IlDeha voluto elencare il numero di visite indei componenti del governo: “12 volte il ministro Tajani, 23 Piantedosi, 9 Nordio, quattro Crosetto, due Giorgetti, che ha altre cose da fare, tre Urso, quattro volte Lollobrigida, sette Pichetto Fratin, sette volte Salvini, due volte Calderone, quattro il ministro dell’Istruzione Valditara, cinque Bernini, 27 presenze per, che Dio lo abbia in gloria, due Schillaci, cinque Santanché. Siamo diventati una regione attraente, veramente siamo confortati”. “Ancora una ...

