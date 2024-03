Sandro Tonali sul caso scommesse in Premier | «Si è autodenunciato» La difesa dal Newcastle | «Ha chiesto aiuto»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 29 marzo 2024) È stato lo stessoad autodenunciarsi alla Football Association per ildelleanche sulla. Lo chiarisce la GrsSport, l’agenzia che cura gli interessi del giocatore del Nerwcastle, già deferito dalla giustizia sportiva inglese. In una notadice che «vuole mettere un punto definitivo a una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica». I procuratori diassicurano che, così come già successo con la giustizia della Figc, il giocatore sta collaborando attivamente anche con quella della Federcalcio inglese. A proposito dell’indagine in corso su, i suoi procuratori chiariscono che si tratta di «un atto dovuto, dopo che a ottobre 2023» lo ...