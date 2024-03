La decisione di Francesco "Sandokan" Schiavone di assumere il ruolo di collaboratore di giustizia, ha messo in subbuglio l’intero panorama criminale della Campania. Dopo aver trascorso 26 anni in ... (today)

«La notizia del pentimento di Schiavone per me è stata travolgente. Anni fa lo avevo invitato a pentirsi dicendogli che il suo potere ormai era in crisi». Commenta... (ilmattino)

Il carabiniere ucciso a 20 anni: “Ora vogliamo la verità” - CASERTA. “Ora che Francesco ‘Sandokan’ Schiavone si è pentito vogliamo sapere la verità su mio fratello Salvatore, sui mandanti del suo omicidio. E credo che Schiavone sappia la verità”. Lo dice ...livesicilia

Come funziona il programma di protezione per i familiari dei pentiti - Come funziona il programma di protezione per i familiari dei pentiti. C osa succede ai parenti di chi decide di collaborare con la giustizia ...unita

'Sandokan' pentito, il boss ispirò 'Gomorra' - (Adnkronos) - A 'pentirsi' l'aveva esortato lo stesso Roberto Saviano quando, dopo l'arresto del primo figlio, il suo potere cominciava a sgretolarsi. Oggi Francesco Schiavone detto 'Sandokan', capo d ...reggiotv