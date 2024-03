Sammontana | la diga ora è salva Dal rischio di essere dismessa alla rinascita dell’oasi collinare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sicurezza idraulica della bassa Pesa e del medio Valdarno: la Regione ha rinnovato l’impegno a stare nei progetti a cominciare da quello del Contratto di Fiume. L’ha assicurato ieri Monia Monni, assessora all’ambiente della Toscana che ieri ha effettuato, assiemegiunta di Montelupo e ai tecnici, un sopralluogoe al lago di, dove nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori che di fatto hannoto questa oasi. Lavori per due milioni di euro che oltretutto, detto per inciso, hanno rispettato il peculiare ambiente storico di questa frazione (l’antica chiesa e terreni a colture ancora promiscue sono molto vicinita). Il riferimento va anche all’imminente secondo lotto dell’intervento per costruire le ...