Samardzic | «Inter | nulla di grave Quest’anno sono troppo forti»

Samardzic: “Stupito dall’Inter, troppo forti. Con loro nulla di grave” - Dopo la parentesi sul padre, Samardzic ha ribadito quanto sia stato vicino all’ Inter: “Sono stato molto vicino, poi è successo qualcosa, ma niente di grave. Napoli no, non così vicino come hanno ...passioneinter

Lazar Samardzic: “Mi sento leader, porto l’Udinese alla salvezza” - Intervista al centrocampista bianconero: “Una piccola città come Udine per me è perfetta per crescere. Un club moderno, dove i tifosi ti lasciano tranquillo” ...repubblica

Supercoppa Italiana, c’è l’ufficialità: format, quando si gioca e partecipanti - Supercoppa Italiana - Aggiornamenti sulla prossima Supercoppa Italiana: c'è l'ufficialità sul format e il periodo. Ecco le possibili partecipanti ...fantamaster