Salernitana verso la retrocessione | la “colpa” è anche del Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lasi avvicina sempre di più allain Serie B, la “” potrebbeessere del. Questa stagione di campionato sicuramente non si sta rivelando tra i migliori per il, ma non è l’unica squadra a viverla così. Infatti c’è chi sta soffrendo maggiormente e sta lottando per la salvezza, come ad esempio la. Attualmente, il club campano si trova all’ultimo posto della classifica con soli 14 punti e con ben 9 punti di distacco dal Sassuolo quart’ultimo. Per evitare lain Serie B servirà una vera e propria impresa. Eppure, c’è chi afferma che questa caduta sia dovutaper “” della società partenopea. Sousa al, svelati i ...