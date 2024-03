Sala scommesse rapinata Due arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Avevano finto di essere clienti, uno all’interno a giocare alle slot, il resto della banda fuori ad aspettare il segnale per entrare. Che era arrivato, quando il titolare dellaGlodbet di Mozzate, in via Varese, lo scorso 19 dicembre si era allontanato dalla zona protetta della cassa, andando incontro a una rapina da 4000 euro. Un colpo che ora ha portato in carcere Daniele Mazzucchelli, 19 anni di Lomazzo, e Antonio Chierchia, 20 anni di Carbonate, domiciliato a Lentate sul Seveso, dove è stato raggiunto ieri mattina dai carabinieri. Sono accusati di rapina in concorso con altre quattro persone, due delle quali sarebbero ragazzi minorenni: uno è stato arrestato la scorsa settimana e portato al Beccaria, il secondo non è stato rintracciato. Altri due complici, la cui presenza era emersa dalle immagini dei video di sorveglianza, non ...