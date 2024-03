Running | Mondiali cross a Belgrado | Kiplimo e Chebet difendono il titolo iridato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sabato aè il giorno dell’edizione numero 45 dei Campionatidi, con cinque gare in programma sui prati del parco dell’Amicizia nella capitale serba: senior (10 km per uomini e donne), staffetta mista (8 km), under 20 (maschile di 8 km e femminile di 6 km). Non ci saranno azzurri al via, ma le sfide promettono grande spettacolo. Puntano alla conferma deli campioni in carica a livello assoluto, l’ugandese Jacobe la keniana Beatrice. Tra gli uomini di nuovo attesi tutti e tre i medagliati di un anno fa a Bathurst, in Australia: oltre a, recordman mondiale della mezza maratona e autore di una serie di prove convincenti dopo l’infortunio estivo che gli ha impedito di partecipare aidi ...