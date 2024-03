(Di venerdì 29 marzo 2024) VIA XX SETTEMBRE. Una guardia giurata l’ha rincorso fino a via Palma il Vecchio. Il negozio era al suo primo giorno di apertura.

Riccione , 25 marzo 2024 – Ancora una spaccata in piena notte nel centro di Riccione . I ladri questa volta hanno preso di mira la storica Boutique Antonia , in viale Dante, quasi all’angolo con viale ... (ilrestodelcarlino)

Riccione , 25 marzo 2024 – Ancora una spaccata in piena notte nel centro di Riccione . I ladri questa volta hanno preso di mira la storica Boutique Antonia , in viale Dante, quasi all’angolo con viale ... (ilrestodelcarlino)

Bergamo. Ha cercato di ruba re tre borse da un negozio di recente apertura in via XX Settembre, ma sulla sua strada ha trovato la prontezza di riflessi di una guardia giurata che l’ha costretto ad ... (bergamonews)

Ruba borse dall’outlet. Inseguito, le abbandona - Ha tentato di Rubare tre borse di marca ma alla fine, inseguito da una guardia giurata, ha preferito gettare in strada la refurtiva per non essere acciuffato. È successo giovedì 28 marzo, poco prima ...ecodibergamo

Ruba in stazione poi picchia un'addetta, arrestato 28enne - Poco dopo le 19.30 l’uomo sarebbe uscito da un negozio della galleria commerciale senza pagare una vistosa borsa bianca. Il gesto avrebbe fatto scattare l’allarme antitaccheggio, attirando così ...gonews

Firenze: Ruba borsa in un negozio alla stazione di Santa Maria Novella e aggredisce addetta alla sicurezza - Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Santa Maria Novella, poco dopo le 19.30 l’uomo sarebbe uscito da un negozio della galleria commerciale senza pagare una vistosa ...firenzepost