Roma | per la difesa spunta il nome di Bijol

(Di venerdì 29 marzo 2024) La squadra giallorossa sembra aver trovato il possibile nuovo innesto per la propria. Jakadell’Udinese potrebbe essere ilgiusto da cui ripartire nella prossima stagione di Serie A Con un Dean Huijsen sicuro partente e un Chris Smalling che non ha un futuro in giallorosso così ben garantito, ladovrà cercare L'articolo

Allarme bomba in via Tuscolana a Roma : una telefonata anonima ha segnalato una bomba al supermercato Todis , due palazzi sono stati evacuati (notizie.virgilio)

La Roma si avvicina a grandi falcate verso la sfida al Lecce , in programma il 1° aprile allo stadio Via del Mare. La squadra giallorossa ha l’obbligo di non steccare al ritorno in campionato, dando ... (sportface)

Tutto l’ambiente Roma nista in ansia per Dybala , cosa filtra per il match contro il Lecce in programma domenica. Ottimo periodo per la Roma che nelle ultime 5 giornate di Serie A ha raccolto 13 ... (rompipallone)

DIFESA: IN 24 ORE DOPPIA INTERCETTAZIONE DI VELIVOLI DA PARTE DI EUROFIGHTER ITALIANI NEL BALTICO - Roma, 29 mar - In 24 ore l’allarme di decollo immediato per i velivoli Eurofighter della Task Force Air 4th Wing, rischierata sulla base polacca di Malbork, è suonato due volte. È quanto si legge in u ...9colonne

Superbonus: Fina (Pd), 'pasticci e ingiustizie, è caos per famiglie e imprese' - Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Il nuovo intervento sul Superbonus non fa altro che creare confusione e sconcerto in cittadini ed imprese. In particolare le zone terremotate del cratere si vedono cambiar ...lanuovasardegna

Dal 5 al 7 aprile RomaDIFFUSA presenta il festival Parioli Punk - Milano, 29 mar. (askanews) – Dopo il successo dell’ultima edizione in Centro Storico, con oltre 60mila presenze, torna RomaDIFFUSA, il progetto che accende i riflettori sulla capitale contemporanea e ...askanews