Roma, Dybala ancora a parte: le condizioni in vista del Lecce. Altri due recuperi per De Rossi - I prossimi giorni saranno decisivi per scoprire le reali condizioni di Paulo Dybala, che anche oggi ha svolto allenamento individuale, con una sessione di differenziato.calciomercato

Verso Lecce-Roma, il punto della situazione - Il punto della situazione sugli infortunati in vista di Lecce-Roma a due giorni dal match contro la squadra di Gotti.siamolaroma

Verso Lecce-Roma, Smalling e Renato Sanches tornano in gruppo. Ancora individuale per Dybala | Le ultime - La Roma continua ad allenarsi a Trigoria in vista del match contro il Lecce in programma lunedì alle 18 allo stadio Via del Mare. De Rossi ritrova Smalling e Renato Sanches che sono tornati ad allenar ...sportpaper