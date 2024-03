Roma | Dybala ancora a parte | in dubbio per Lecce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lasi avvicina a grandi falcate verso la sfida al, in programma il 1° aprile allo stadio Via del Mare. La squadra giallorossa ha l’obbligo di non steccare al ritorno in campionato, dando continuità alla vittoria contro il Sassuolo, per continuare ad inseguire il sogno di prenderealla prossima Champions League. A tenere in ansia Daniele De Rossi sono le condizioni di Paulo; l’argentino non è sceso in campo con i compagni, continuando l’allenamento differenziato, e resta in forteper la trasferta contro i salentini. Personalizzato anche per Leonardo Spinazzola e Sardar Azmpun, mentre Chris Smalling si è allenato con il gruppo. Buone notizie arrivano invece da Bryan Cristante, Edoardo Bove e Evan N’Dicka, completamente recuperati e pronti a scendere in campo. SportFace.