Roma | ansia per Dybala | De Rossi col fiato sospeso

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tutto l’ambientenista inper, cosa filtra per il match contro il Lecce in programma domenica. Ottimo periodo per lache nelle ultime 5 giornate di Serie A ha raccolto 13 punti, pareggiando una partita, contro la Fiorentina per 2-2 grazie al gol di Llorente al 95?, e vincendo le altre quattro. I giallo, infatti, dopo l’esonero di Mourinho in favore di Daniele Desembrano rinati e hanno rimontato molte posizioni in campionato. All’addio del tecnico portoghese, lasi trovava alla nona posizione, molto lontana dalla zona Champions. Dopo l’arrivo di De, però, i Capitolini hanno imboccato una serie di risultati positivi che li hanno portati attualmente al quinto posto, a -3 dal Bologna di Thiago Motta, e ai quarti ...

Voto altissimo in pagella nel match di Europa League vinto 4-0 contro il Brighton, impreziosito da un assist magnifico per Dybala, due reti... (calciomercato)

Non sembra esserci pace per Romelu Lukaku . L’attaccante della Roma , alle prese con un problema all’anca, definito da De Rossi ‘cronico’, è stato costretto a ferma rsi per un nuovo infortunio nel ... (calcioweb.eu)

La Roma con lui non sembrerebbe avere speranze, il calciatore lascerà il club giallorosso al termine della stagione La stagione è giunta alle battute finali, ma per la Roma c’è ancora tanto in ... (rompipallone)

LAZIO - Luis Alberto ha saltato la rifinitura per un affaticamento muscolare - Igor Tudor è già in ansia per Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo ha saltato la rifinitura alla vigilia del match con la Juventus a causa di un affaticamento muscolare e la sua presenza dal 1' sa ...napolimagazine

Le candidature per le Europee agitano il Pd Romano - Numeri, nomi ed ex correnti. I nomi possibili al momento sono più dei posti che potrebbero effettivamente andare ai dem in base al responso delle urne ...ilfoglio

Carezze e amore, la 'culla' terapeutica per le disabilità cognitive - L'ideatrice, professoressa Morsanuto: "Stimola la produzione di ossitocina nel sistema nervoso centrale" (ANSA) ...ansa