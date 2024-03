Rogo ospedale | un morto nell' Agrigentino

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 29 marzo 2024) 21.08 Un paziente èall'di Ribera, intrappolato in una delle stanze tra le fiamme dell'incendio divampatoa struttura dell'. Le fiamme sono partite da una stanza al primo piano, per cause ancora non accertate. Si pensa a un mozzicone di sigaretta,gettato dalla stessa vittima. Intervenuti, i vigili del fuoco hanno sgomberato l'edificio, ma una volta arrivatia camera hanno trovato il corpo del degente, un cittadino romeno.