Roberto Saviano sul pentimento del boss Francesco Schiavone | Parlerà o è una mossa per evitare l' ergastolo?

La riflessione di Roberto Saviano a favore dell'invito a Geolier da parte dell'Università: "Il bene non si afferma tramite il bene, ma tramite il racconto del male"Continua a leggere (fanpage)

No, Roberto Saviano non si lascia sfuggire nessuna occasione per dar contro Giorgia Meloni. Una costante, un ritornello, un disco rotto. E l'ultima di queste occasioni gliela fornisce Vincenzo De ... (liberoquotidiano)