RKC Waalwijk-Heerenveen sabato 30 marzo 2024 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Excelsior Rotterdam e RKC Waalwijk sono appaiati in classifica a quota 21 punti dunque questo può essere definito uno scontro diretto per evitare i sempre insidiosi spareggi salvezza con le squadre ... (infobetting)

Eredivisie, tris del Sittard contro lo Zwolle. In parità le altre due sfide della serata - In attesa delle big, che saranno in campo domani, si sono giocate oggi tre gare valide per la 26esima giornata dell'Eredivisie. Il Sittard ha piegato.tuttomercatoweb