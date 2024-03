Rivolta contro la polizia in via Padova | chi sono gli arrestati | i precedenti | la fuga dalle comunità | le bugie sull’età

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Milano –a cinquanta minuti di distanza l'uno dall'altro. Incastrati dal sistema di riconoscimento facciale. Così, giovedì pomeriggio,finiti in manette il 19enne marocchino L.O. e il 17enne algerino H.F., che, secondo le indagini della Squadra mobile, erano con il 17enne marocchino bloccato in flagranza venerdì scorso per la rapina di un Audemars Piguet da 20mila euro in via dei Giardini. Le indagini L’inchiesta sui due fuggitivi scatta subito dopo l'arresto del minorenne nordafricano - che nel tentativo di scappare ha anche rotto ossa nasali e setto nasale a una poliziotta - e si concentra sull'analisi dei filmati registratitelecamere di videosorveglianza installate in zona Quadrilatero: si vedono i tre rapinatori che aggrediscono alle spalle un turista montenegrino che sta passeggiando col figlio e gli ...