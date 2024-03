Ritrovato Edoardo | il 17enne scomparso era fuggito a Milano

(Di venerdì 29 marzo 2024), il diciassettennelo scorso 21 marzo da Colico (Lecco), è statoquesta mattina in stazione Centrale a. La notizia del suo ritrovamento è stata confermata dalla Polizia Ferroviaria, dopo che una coppia di viaggiatori lo ha riconosciuto mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, avvertendo le forze dell’ordine. La L'articolo proviene da Il Difforme.

Edoardo Galli è stato Ritrovato . Il ragazzo quasi 17enne originario di Colico, in provincia di Lecco, era scomparso dalla mattina del 21 marzo. Il giovane, secondo quanto riporta MilanoToday, è ... (today)

Edoardo Galli, il nonno dopo il ritrovamento: "Finito un incubo" - Franco Galli, il nonno del 16enne scomparso da giovedì e Ritrovato questa mattina, si emoziona parlando del nipote.notizie

Ritrovato a Milano Edoardo Galli, il 16enne scomparso da giorni - Venerdì, 29 marzo 2024 Home > aiTv > Ritrovato a Milano Edoardo Galli, il 16enne scomparso da giorni Milano, 29 mar. (askanews) - Edoardo Galli è stato Ritrovato in Stazione Centrale a Milano, il 16en ...affaritaliani

Edoardo Ritrovato a Milano, raggiunto dai genitori - Edoardo Galli non sarebbe rimasto a Milano dal giorno in cui non è tornato a casa, il 21 marzo. Gli investigatori stanno ricostruendo gli spostamenti del 16enne scomparso e Ritrovato oggi alla ...rainews