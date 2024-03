(Di venerdì 29 marzo 2024) "Una perdita assicurativa multia". Il crollo delFrancis Scott Key apotrebbe rivelarsi l’evento più grave, a livello di, mai registrato per le compagnie in ambito marittimo. A lanciare l’allarme è John Neal (foto), ceo dei Lloyd’s di Londra, secondo cui il conto finale potrebbe arrivare a 3 miliardi di dollari.

danni fisici e morali per l’allarme smog . Più di trecentomila lombardi hanno presentato manifestazioni di interesse per una class action contro i livelli di smog che nella Pianura Padana e a Milano ... (ilfattoquotidiano)

Risarcimenti miliardari per il ponte di Baltimora - "Una perdita assicurativa multimiliardaria". Il crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora potrebbe rivelarsi l’evento più grave, a livello di Risarcimenti, mai registrato per le compagnie in ...quotidiano

Lloyd’s, dal ponte di Baltimore perdite miliardarie per il comparto assicurativo - L’allarme arriva dal numero uno della compagnia britannica John Neal. Secondo Barclays le richieste di risarcimento potrebbero arrivare a 3 miliardi di dollari ...ilsole24ore

Truffa ai danni dei miliardari, Montezemolo fa causa ai broker e chiede 50 milioni - Milioni di euro investiti da personalità dell’industria e della finanza andati in fumo, bruciati dopo essere stati messi nelle mani di alcuni consulenti. Diverse le denunce degli investitori che hanno ...milanotoday