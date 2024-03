Rifiuti abbandonati | nasce la squadra antidegrado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Prato, 29 marzo 2024 - Nuovi servizi di Alia che su indicazione dell’amministrazione comunale, potenzia i servizi attivi sul territorio pratese. La prima novità in programma a partire dal mese di aprile è l’attivazione di una, composta da dieci persone, che avrà il compito di monitorare costantemente i vari quartieri della città per mantenere pulizia e decoro e contrastare in tempi rapidi le situazioni maggiormente critiche. Quattro persone di questalavoreranno sette giorni su sette, in turni da sei ore, dalle 5 alle 11 del mattino e dalle 13 alle 19, ponendo particolare attenzione alla gestione deiingombranti, dei sacchi di indifferenziato e deielettrici ed elettronici (Raee)sul territorio, lungo le strade e nelle ...