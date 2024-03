Ricchi sempre più ricchi Il patrimonio dell’1% degli americani più facoltosi vola a 44 600 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nel quarto trimestre 2023 la ricchezza in mano all’1% dei cittadini piùStati Uniti ha raggiunto la cifra record di 44.600di. Il, definito dalla Federal Reserve come coloro che hanno una ricchezza superiore ad 11 milioni di, è aumentato di 2milanei tre mesi considerati grazie alla corsa dei listini azionari. Gran parte di queste ricchezze sono infatti costituite da partecipazioni azionarie più o meno consistenti. Tra ottobre e dicembre 2023, l’indice S&P500, il più rappresentativo di Wall Street, ha guadagnato l’11%. Rialzo che peraltro è proseguito nella prima parte 2024 lasciando supporre che la ricchezza in esame sia ad oggi ulteriormente aumentata. Gli ...